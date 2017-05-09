بالفيديو.. حكم يطرد مساعده من المباراة والسبب

المواطن - سعد البحيري

في واقعة غريبة أشهر أحد الحكام البطاقة الحمراء في وجه الحكم المساعد لينهي بذلك وجوده في المباراة بسبب تعرضه لوعكة صحية.

وأظهر مقطع فيديو تعرض الحكم المساعد لألم مفاجئ في البطن، أدى به إلى تعطيل رفع الراية، فيما كان أحد اللاعبين في انتظار تسديد ضربة ركنية لكن عدم رفع الراية أحال دون ذلك خاصة أنه انشغل بمتابعة الحكم المتوعك.

وخرج الحكم المساعد إلى جانب الملعب ممسكًا بطنه فيما، أخرج الحكم البطاقة الحمراء في وجهه.

وأثار تصرف الحكم ردود فعل متباينة عبر مواقع التواصل حيث أكد البعض أن الحكم المساعد كان عليه أن يستأذن الحكم قبل تعطيل المباراة، فيما رأى البعض أن ظروف المرض ربما تكون منعته من طلب الإذن.

