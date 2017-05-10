بالفيديو .. صورة مشرقة من السعودية أبطالها أب وابنته وورد وأحضان

المواطن ـ رقية الأحمد

بالورد والأحضان، استقبل مواطن ابنته الحافظة للقرآن الكريم؛ فرحًا بما اكتسبته من علم عظيم، وفضل من العزيز الرحيم.

صورة مشرقة، اجتمعت فيها الأسرة رجالها ونساؤها؛ احتفاءً بالابنة البارة، التي أكرمها المولى، وأكرمت والديها، ورفعت رؤوس إخوتها عاليًا بكلام الله.

وتداول المغرّدون عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، المقطع باعتزاز كبير، بالفتاة التي قبّلت والدها من رأسه ويديه، معربين عن اعتزازهم بالأسرة السعودية، التي تعكس الوجه المشرق لهذا المجتمع، الذي يحتفل بحافظة القرآن، كما يحتفي بكل أبنائه المبدعين.

واستغرب المواطنون، غياب التغطية الإعلامية، للمشاهد المشرقة من وطننا الغالي؛ إذ إنَّ غالبية الأخبار تتحدث عن الجرائم والمشاكل الاجتماعية والأسرية، دون التطرّق إلى الجانب الإيجابي من حياة المجتمع السعودي.

ولم يتسنَّ لصحيفة “المواطن“، التأكّد من تاريخ ومكان تصوير المقطع المتداول.