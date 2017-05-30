بالفيديو .. مواطن يبحث عن متعته في ترويع عامل هندي الجنون بعينه تراه هنا

المواطن ـ رقية الأحمد

للتسلية ملامح كثيرة، إلا أنَّ البعض يتسلى على مخاوف الآخرين، والرعب الذي يعتريهم تحت التهديد، بغية إشباع نشوتهم السادية.

وتداول مغردون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، للحظة دخول شاب سعودي على عامل هندي في أحد المحلات في المملكة، ورفع في وجهه “مسدسًا”.

وأظهر المقطع، ملامح الخوف التي ارتسمت على وجه المقيم، بعدما قام الشاب بالضغط على زناد المسدس، ليكتشف في النهاية أن السلاح لعبة، وأنَّ ما يفعله نوع من الممازحة.

ولم يقبل الهندي، هذه المزحة السخيفة، ومثله كل متداولي المقطع؛ إذ أعرب عن غضبه، وقال للمواطن مستنكرًا التصرف: “أنت مجنون؟!”.

وطالب المواطنون بإيقاف مظاهر العبث في حيوات الناس، لاسيّما أنَّ لحظة رعب كهذه قد تؤدي إلى كوارث لا تُحمد عقباها، معتبرين الموقف “تخلّفًا وسذاجة”.

يُذكر أنَّ “المواطن” لم يتسنَّ لها توثيق مكان وتاريخ تصوير المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.