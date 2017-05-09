بالفيديو والصور.. لوحة احتفال خريجات المتوسطة الثالثة بأبها تصل سراة عبيدة جوًّا

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

تداول نشطاء مواقع التواصل مقاطع فيديو للوحة احتفال يقال إنها لخريجات المتوسطة الثالثة للبنات بأبها التي حملتها الرياح من خلال البلونات التي أُطلقت من موقع الاحتفال بالمدرسة بوسط مدينة أبها إلى أن وصلت إلى قرية خضار شرق محافظة سراة عبيدة جوًّا.

وقطعت البالونات أكثر من ١٠٠ كم شرقًا في الهواء الطلق، وقد تم الإمساك بها من قبل أحد المواطنين بالقرية وأطلقها مرة أخرى، حيث يتوقع أن تصل لمسافات أبعد وسط استغراب عدد من المغردين كيف وصلت لهذه المسافة لتنقل خبر الخريجات إلى مناطق متعددة في عسير.



