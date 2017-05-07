بالفيديو والصور.. مقهى شهير بأبها تُغلقه الأمانة صباحاً ويفتح أبوابه مساءً.. تفاصيل مريبة!

المواطن - رائد القرفي - أبها

رصدت عدسة “المواطن” وعلى مدى عدة أيام وفِي أوقات مختلفة، وجود لافتة لإغلاق أحد مقاهي المعسلات الشهيرة من قِبل الأمانة في فترة الصباح في مدينة أبها، بينما تلك اللافتة ليس لها وجود مساءً، بل يكون الوضع أقرب إلى الطبيعي، مما يثير الاستغراب من تلك الجرأة وعدم الاكتراث بالإغلاق أو حتى سبب الإغلاق.

وتحدث بعض العاملين في المقهى من الجالية الآسيوية لــ”المواطن” وقالوا “إنهم يغلقون المقهى صباحاً بسبب الأمانة، مضيفين أن فتح المقهى مساءً يعتمد على ما يمليه عليهم صاحب المقهى إما بعد الظهر أو بعد العصر، وأحياناً ما يكون وقت المغرب حيث تعود الحياة إلى المقهى بشكل طبيعي وحتى الساعة 2:30 صباحاً”.

وذكر ناصر عسيري، وهو أحد مرتادي المقهى، أنه سبق وأتى للمقهى أكثر من مرة في الصباح وفِي فترة الظهر ووجده مغلقاً بعبارة “مغلق من قبل الأمانة” مختتماً حديثه لـ”المواطن” أن أغلب مرتادي المقهى أصبحوا لا يأتون إلا ليلاً لعلمهم بالإغلاق نهاراً.

الجدير بالذكر أن هذه الواقعة تحدث يومياً وسط استغراب كبير من مرتادي المقهى، فإن كان ذلك يحدث بدون علم الجهات المختصة فتلك مصيبة، وإن كان يحدث بعلمها فالمصيبة أعظم.



