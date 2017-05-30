بعد انقطاع 13 عامًا.. إعادة رحلات الطائف إلى القصيم والمدينة

المواطن - أحمد المسعود - الطائف

أسفرت جهود المسؤولين في محافظة الطائف ومدير المطار، عن اعتماد رحلتي طيران أسبوعيًا ابتداءً من يوم 1438/9/18هـ وذلك في يومي الأحد والثلاثاء، بالإضافة إلى تسريع عجلة معاودة رحلات من وإلى الطائف المدينة المنورة.

وأكد مصدر في تصريحات إلى “المواطن“، أن الجهود المتواصلة على مدار الأشهر الماضية التي قام بها مدير مطار الطائف ومسؤولو المحافظة أثمرت مع هيئة الطيران المدني والخطوط الجوية السعودية إعادة بعض الرحلات المهمة من وإلى مدينة الطائف، وكان في مقدمتها رحلة القصيم وسوف يليها رحلة المدينة المنورة قريبًا.

وكشف نائب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي أنه قريبًا جدًا سيتم عودة رحلات الطائف المدينة المنورة والقصيم، قائلًا “شكرًا للخطوط السعودية على تلبية مطالبنا، قاصدًا أن المهتمين بمدينة الورد عملوا طيلة الأشهر الماضية مع المختصين في علاقات الطيران بإرجاع الرحلات المهمة لمدن ومناطق المملكة من وإلى الطائف”.

وكانت “المواطن” قد انفردت قبل شهرين بعنوان (مصادر “المواطن”: استئناف رحلات الطيران بين الطائف والمدينة قريبًا)، وأن هيئة الطيران المدني اجتمعت عدة مرات مؤخرًا مع شركات الطيران لبحث إعادة رحلات “الطائف – المدينة المنورة” خلال الثلاثة أشهر المقبلة أو أقل، بعد انقطاع دام 13 عامًا.

ولفت إلى أنه بعد عدة اجتماعات متتالية لمسؤولين بمحافظة الطائف وهيئة الطيران المدني لمطار الطائف تم الكشف عن نية الخطوط الجوية السعودية وطيران ناس لإعادة الرحلات بين المدينة المنورة والطائف.

وأشار المصدر إلى أن الأسباب التي أدت إلى قطع رحلات الخطوط السعودية للمدينة المنورة ومحافظة الطائف كانت لقلة أسطول الطيران، ولكن بعد تجديد أسطول الخطوط السعودية العام الماضي ومنحها مزيداً من الطائرات؛ سيكون ذلك حجة قوية لاعتماد عودة رحلات الطيران للمدينة المنورة والطائف، والتي كانت بواقع 3 رحلات أسبوعيًا.