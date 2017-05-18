بوابة إسكان تواصل استكمال إجراءات مستفيدي سكني

تواصل وزارة الإسكان استكمال إجراءات التخصيص لمستفيدي الدفعة الرابعة من برنامج “سكني” عبر بوابة إسكان وموقع الصندوق العقاري على الإنترنت.

وكانت وزارة الإسكان قد دعت المستفيدين، الذين ظهرت أسماؤهم ضمن الدفعة الرابعة من برنامج سكني لهذا الشهر إلى استكمال إجراءات تخصيص الدعم عبر الدخول إلى مواقع كل جهة بحسب نوع التمويل الذي حصل عليه المواطن.

وأشارت وزارة الإسكان إلى أن المواطنين المعلنة أسماؤهم ضمن الدفعة الأخيرة من برنامج “سكني” الراغبين باستكمال إجراءات التخصيص عليهم الدخول إلى بوابة إسكان عبر الرابط التالي (هنا)، ‏كما دعت مستفيدي ⁧‫صندوق التنمية العقارية‬⁩ إلى الدخول إلى بوابة الصندوق (هنا).

يذكر أنَّ وزارة الإسكان أعلنت اليوم الاثنين، عن إطلاق الدفعة الرابعة من برنامج “سكني” بمجموع منتجات بلغ 20585 منتجًا سكنيًا وتمويليًا، موزعة على جميع مناطق المملكة.

وتنوعت المنتجات التي طرحتها وزارة الإسكان اليوم ما بين 6274 وحدة سكنية جاهزة للتسليم، و6611 أرضًا سكنية مطورة من دون مقابل مالي، و7700 تمويل سكني مدعوم الأرباح من صندوق التنمية العقارية.

وتعهّدت وزارة الإسكان مطلع العام الجاري، بتوفير 280 ألف منتج سكني وتمويلي، على دفعات شهرية، تشمل 120 ألف وحدة سكنية متنوعة المساحات والأسعار، وتتناسب مع جميع فئات المجتمع، بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً بالمطوّرين العقاريين المحليين والدوليين، على أن يتم استلامها خلال مدة أقصاها ثلاثة أعوام، و75 ألف أرض سكنية جاهزة للبناء ضمن النطاق العمراني، و85 ألف دعم تمويلي من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.