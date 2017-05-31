بيان #عاجل من مدارس المملكة حول حادثة القتل

المواطن – الرياض

كشفت شركة المملكة القابضة تفاصيل حادثة القتل التي حدثت اليوم في مدارس المملكة .

وقالت في بيان لها على لسان المهندس طلال الميمان الرئيس التنفيذي لشركة المملكة القابضة ورئيس مجلس إدارة مدارس المملكة : يؤسفنا ما حدث في مبنى ادارة المدرسة هذا اليوم حيث قام موظف سابق مفصول منذ اربعة اعوام بسبب عدم اتزان شخصيته من جنسية عربية حيث قام بإطلاق النار على ثلاثة اشخاص مما تسبب في مقتل اثنين واصابة ثالث . مؤكدة بأنها قامت بابلاغ الجهات الامنية على الفور.







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