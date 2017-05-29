بيان #عاجل من مطار جدة حول احتراق مقدمة طائرة الخطوط السعودية

المواطن - جدة.

كشفت إدارة مطار الملك عبدالعزيز في جدة، تفاصيل الحريق الذي نشب اليوم بإحدى الطائرات التابعة للخطوط السعودية.

وأضافت في بيان عاجل لها: حدث اشتعال حريق ظهر اليوم في معدتين بمقر صيانة طائرات الخطوط السعودية وأدى إلى أضرار طفيفة بمقدمة إحدى الطائرات التي كانت تحت الصيانة.

وأضافت: قامت على الفور فرق الإطفاء والإنقاذ في المطار بالسيطرة على الحريق دون وقوع أي اصابات بشرية ولله الحمد.

