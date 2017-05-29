بيان #عاجل من مطار جدة حول احتراق مقدمة طائرة الخطوط السعودية

بيان #عاجل من مطار جدة حول احتراق مقدمة طائرة الخطوط السعودية

2017/05/29
الساعة 6:27 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن - جدة.

كشفت إدارة مطار الملك عبدالعزيز في جدة، تفاصيل الحريق الذي نشب اليوم بإحدى الطائرات التابعة للخطوط السعودية.

وأضافت في بيان عاجل لها: حدث اشتعال حريق ظهر اليوم في معدتين بمقر صيانة طائرات الخطوط السعودية وأدى إلى أضرار طفيفة بمقدمة إحدى الطائرات التي كانت تحت الصيانة.

وأضافت: قامت على الفور فرق الإطفاء والإنقاذ في المطار بالسيطرة على الحريق دون وقوع أي اصابات بشرية ولله الحمد.


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