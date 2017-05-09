تجاوبًا مع ما نشرته “المواطن”.. محافظ محايل يسأل البلدية عن حديقة الملك سلمان

المواطن - رائد القرفي - أبها

في تجاوب سريع مع ما نشرته “المواطن“عن إهمال وإغلاق حديقة الملك سلمان بمحايل عسير، وجّه محافظ محايل محمد بن سعود المتحمي، رئيس البلدية ومقاول المشروع بسرعة الرفع له حول أسباب إغلاق الحديقة النموذجية.

وأشارت مصادر “المواطن” إلى أنّ أسباب تردي حالة الحديقة- وفقًا لما رفعه رئيس البلدية للمحافظ- هو أنّ المشروع لا يزال تحت عهدة المقاول ولَم يسلّم بعد، بينما يقتصر دور البلدية على المحافظة على المشروع بعد الانتهاء منه!!

يذكر أنّ الحديقة قد افتُتحت بشكل رسمي إبان زيارة أمير عسير سمو الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز للمحافظة قبل عدة أشهر.

وكانت “المواطن” قد نشرت تقريرًا مصورًا، في وقت سابق اليوم، بعنوان “بالصور.. بعد افتتاح أمير عسير لها.. حديقة الملك سلمان بمحايل تُغلق أبوابها وتشكو الإهمال!”، تضمن استعراض موقف الحديقة وجوانب الإهمال التي طالتها.