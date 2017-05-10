تحذيرات هامة من الملحقية الثقافية لدى الأردن للطلاب السعوديين

المواطن - الرياض

وجهت الملحقية الثقافية السعودية لدى الأردن تحذيرات إلى الطلبة السعوديين الدارسين في محافظة إربد، بعدم الاقتراب من أماكن التجمهر.

وطالبت الملحقية الطلاب بالابتعاد عن أماكن وقوع المشاجرات، وذلك إثر وقوع مشاجرات بين شبان ينتمون إلى عشيرتين مساء الاثنين الماضي، تسببت في مقتل أحدهم، ما استنفر الأجهزة الأمنية، التي قبضت على المتسببين.

وأكدت الملحقية، في بيان لها أمس الثلاثاء، أنها تأمل من الطلبة والطالبات الدارسين في إربد أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من أماكن التجمهر، لافتة إلى تلقيها معلومات عن وقوع عدد من المشاجرات في أماكن متفرقة في منطقة الصريح والرمثا.

‏وشددت على جميع الطلاب بضرورة الاتصال على أرقام طوارئ الملحقية وشؤون السعوديين في السفارة في حال حدوث أي أمر طارئ.