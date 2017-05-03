تداول صور نادرة للأمير مشعل بن عبدالعزيز رحمه الله

المواطن - شريف النشمي - الرياض

أعاد مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورًا قديمة لصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز رئيس هيئة البيعة (رحمه الله) .

وأظهرت الصور الأمير مشعل في عدة أماكن، وفي تواريخ مختلفة، عندما كان وزيرًا للدفاع، وفي صور أخرى مع والده المؤسس الملك عبدالعزيز (طيب الله ثراه).

وكان الديوان الملكي أعلن اليوم في بيان له وفاة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود رئيس هيئة البيعة، وسيُصلى عليه بعد صلاة العشاء ليوم غد الخميس بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.