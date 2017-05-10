ترامب ساخرًا من الديمقراطيين: كنتم تطالبون بإقالة كومي واليوم تبكون عليه وغدًا ستشكرونني

المواطن ـ رقية الأحمد:

بسخرية وتهكّم، عقّب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على ردِّ فعل الديمقراطيين في بلاده، بشأن إقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية “FBI”، جيمس كومي.

وعبر حسابه على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، أوضح الرئيس الأميركي أنَّ “الديمقراطيين، قالوا أسوء الأمور عن جيمس كومي، ومن بينها ضرورة إقالته، وعندما تمّت إقالة كومي، بات الجميع يلعب دور الحزين”.

وأكّد الرئيس الأميركي، أنَّ جميس كومي سيتم استبداله، بشخص يقدّم الأفضل للعمل، ويعيد روح ومكانة الـ “FBI”، مشيرًا إلى أنَّ “كومي خسر الثقة من الجميع تقريبًا في واشنطن، الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، وعندما تهدأ الأمور سيشكرونني جميعهم”.

يذكر أنَّه أشعلت التغريدات الثلاث، الجدل بين متابعي الرئيس الأميركي، بأكثر من 15 ألف رد وتعقيب، خلال أقل من نصف ساعة (عند كتابة هذا الخبر)، وتساءل المغرّدون الأميركيون، عن السرِّ وراء الإقالة الآن، بالتزامن مع التحقيق الفيدرالي، الذي تخضع له بعض قيادات البيت الأبيض، ولماذا لم تأت الإقالة في كانون الثاني/يناير الماضي، عندما تسلّم ترامب منصبه، إن كان الأمر يتعلّق بواقعة حدثت في تموز/يوليو 2016؟

وطالب الأميركيون، بالشفافية التامة والكشف عن الأسباب الكاملة وراء إقالة كومي، مؤكّدين أنَّ لا أحد فوق القانون الأميركي.