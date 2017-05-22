تشييع جثمان الشهيد حمد الكربي بشرورة.. وشقيقه يسرد قصته المؤثرة

المواطن - حسين الحامد - شرورة

شيع أهالي محافظة شرورة شهيد الوطن حمد بن مبارك خويتم الكربي، عصر أمس الأحد، إلى مثواه الأخير.

وتقدم المصلين محافظ شرورة، إبراهيم بن عاطف الشهري، ومدير شرطة شروره العقيد ناصر القحطاني، وعدد من المسؤولين، ومشايخ وأعيان المحافظة، وجمع كبير من أقارب الشهيد.

وأكد شقيق الشهيد سالم الكربي، في تصريحات إلى “المواطن“، أن الشهيد يبلغ من العمر ٢٨ عامًا تقريبًا ومتزوج وله ابنة “ذوق”، عمرها خمس سنوات، و”ترف” ستة أشهر، وملتحق باللواء التاسع عشر منذ خمس سنوات.

وعن تلقي نبأ استشهاده، قال: “تلقى والدي بكل فخر واعتزاز نبأ استشهاد أخي حمد أمس بعد صلاة العشاء، حيث كان في مكة المكرمة، وتوجه في حينها إلى شرورة”.