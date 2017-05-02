تعرّف على قيمة الغرامة على المركبات غير المؤمن عليها

المواطن - الرياض

أوضح اللواء الدكتور محمد بن شبّاب البقمي، نائب مدير الإدارة العامة للمرور، أنه سيتم فرض مخالفة ضد أصحاب المركبات غير المؤمن عليها قريباً، مشيراً إلى أنه صدر توجيه ببدء تسجيل الحوادث إلكترونياً بداية من رمضان المقبل.

جاء ذلك على هامش الجلسة الأولى لليوم الثاني من أعمال ندوة التأمين السعودي الرابعة التي تنظمها اللجنة العامة لشركات التأمين، بعنوان “تطوير خدمات التأمين للمركبات” والتي رأسها فواز الحجي نائب الرئيس التنفيذي لتأمين المركبات في شركة ملاذ للتأمين.

وشارك في الندوة بدر العلي الرئيس التنفيذي لشركة نجم، محمد القاضي رئيس العمليات والشؤون الفنية لشركة أسيج للتأمين، واللواء الدكتور محمد بن شبّاب البقمي.

وأوضح اللواء البقمي، أن الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أصدر توجيهاً بمنع التعامل ورقياً في عملية تسجيل الحوادث بدءاً من بداية شهر رمضان المقبل، وبدء تسجيلها إلكترونياً.

وأضاف أنه سيتم فرض مخالفة على أصحاب المركبات غير المؤمن عليها قدرها 150 ريالاً، لرفع نسبة المركبات المؤمن عليها التي تصل حاليا 46%، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستساهم في دعم منظومة السلامة المرورية.

وأكد أن إدارة المرور عمدت على إقامة شراكة وثيقة مع مؤسسة النقد السعودي “ساما” وشركات التأمين من أجل توفير أنظمة يتقيد بها المواطنون والمقيمون لتحقيق الأمن المروري، مشيراً إلى أن عامل الثقة واحداً من أهم العوامل التي يجب أن تعمل عليها شركات التأمين لكسب رضا العملاء حتى يطمئن على حصوله على حقوقه بأقصى سرعة وبجودة عالية.

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