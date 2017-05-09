تفاصيل بيان #عاجل من إدارة النصر حول أحداث مباراة الهلال

المواطن ـ محمد سلام



أصدرت إدارة نادي النصر بيانًا رسميًا بشأن الأحداث التي صاحبت مباراة الهلال الماضية في الجولة 26 والأخيرة من دوري جميل للمحترفين، وقيام أمن ملعب الملك فهد الدولي بالرياض بإخلاء مدرج النصر وإعطاء الواجهة بالكامل لجماهير الهلال، بسبب حضورها الضخم بعكس الجماهير النصراوية.

وأكدت إدارة النصر أنها تواصلت منذ بداية الأزمة مع القائمين على أمن الملعب، ومع رئيس اتحاد الكرة ورئيس رابطة دوري المحترفين، مُطالبة باتخاذ كافة الإجراءات لمحاسبة المتسببين فيما حدث، وأن ما حدث مرفوض تمامًا، ولا يمكن أن يقبله أي مسؤول تهمه صالح الرياضة السعودية.

وأنهت إدارة النصر بيانها بالتأكيد على أنها ستتابع إجراءات محاسبة المقصرين من جانب الجهات المعنية؛ وذلك لحفظ حقوق النادي وجماهيره.