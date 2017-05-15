تنويه #عاجل من STC : الخدمة قد تتأثر في هذه الفترة

المواطن - الرياض

أكدت شركة الاتصالات السعودية STC، مساء أمس الأحد، أن خدماتها قد تتأثر نتيجة إجرائها بعض الأعمال الدورية على الأنظمة الخاصة بها، وذلك في الفترة من الواحدة صباحًا وحتى السادسة صباحًا.

وبعثت الشركة رسالة إلى جميع عملائها، قالت فيها: “عميلنا العزيز.. نظرًا إلى أعمال التطوير الدورية على الأنظمة، والتي ستمتد من الساعة 1 صباحًا إلى الساعة 6 صباحًا؛ فإننا نود إشعاركم بأنه قد تتأثر بعض الخدمات خلال هذه الفترة مثل: إجراء المكالمات الصوتية، استخدام البيانات، إرسال الرسائل، شحن الرصيد، إضافة إلى بعض الخدمات الأخرى.. مقدرين لكم تفهمكم، وشاكرين لكم حرصكم”.