توصية إلى ترامب تطيح بمدير “إف بي آي”!

المواطن - وكالات

أقصى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جيمس كومي من منصبه كمدير لمكتب التحقيقات الفيدرالي إف بي آي.

ويأتي القرار بناء على توصيات من وزير العدل جيف سشنز، فيما يبحث البيت الأبيض عن بديل لكومي سيبدأ في الحال.

وأشاد السيناتور الجمهوري غراهام بقرار ترامب قائلًا: إن ذلك بمثابة بداية جديدة تخدم إف بي آي والأمة على حد سواء.

وفي وقت سابق، دعت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي إلى الإدلاء بشهادته في جلسة مغلقة في الثاني من أيار/ مايو حول تدخّل روسيا بانتخابات الرئاسة الأميركية.