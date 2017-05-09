ثغرات اتفاق المناطق الآمنة: تغيير للديموغرافية السورية بالاستيطان الإيراني وشيطان التفاصيل

المواطن ـ رقية الأحمد ـ ترجمة

أثار اتفاق المناطق الآمنة في سوريا، حفيظة الإعلام الأمريكي، الذي اتّهم موسكو وطهران، بالسعي إلى حماية نظام الأسد الدمويّ، بعدما خرجت مناطق عدّة من تحت سيطرة جيشه والميليشيات الإيرانية الداعمة له.

وزير الدفاع الأمريكي: الشيطان يكمن في التفاصيل

وشكّكت الدوائر السياسية والعسكرية الأمريكية، فضلًا عن الصحف ووكالات الأنباء، بالنوايا الروسية ـ الإيرانية (الضامن للاتفاق الذي رفضته المعارضة السورية)، إذ أكّد وزير الدفاع الأمريكي جون ماتيس، على خطة المناطق الآمنة الروسية الإيرانية التركية أنه يتم دراسة هذه المقترحات عن كثب، مشدّدًا على أنَّ “الشيطان يمكن دائمًا في التفاصيل”.

ورأى ماتيس، أنَّ هناك العديد من الأسئلة ينبغي الإجابة عنها؛ ومنها:

من سيقوم بالتأكد من أنَّ هذه المناطق آمنة فعلًا؟ من الذي سيحلّق فوق هذه المناطق؟ من سيكون خارج هذه المناطق ويُمنع من دخولها؟

مساعٍ لتغيير الديموغرافية المناطقية بالاستيطان الإيراني:

ومن جانبه، أعلن مسؤول أمريكي كبير في البيت الأبيض، وفق وكالة “أسوشيتد برس”، أنَّ “الاتفاق يحمل ثغرات كبيرة، ويثير تساؤلات في شأن الدور المسموح به لروسيا وإيران والحكومة السورية في هذه الخطة”.

وبيّن أنَّ “أحد هذه المواقع الآمنة في سوريا المقترحة في الخطة، سيتم نشر قوات إيرانية كبيرة هناك”، محذرًا من تكرار السيناريو العراقي الذي غيّر ديموغرافية المناطق التي دخلتها واستوطنتها القوّات الإيرانية.

وأشار إلى أنَّ “روسيا قالت إن ذلك لن يحدث، لكن ما زالت هناك أسئلة، تجعل الولايات المتحدة مترددة في الموافقة على هذه الخطة؛ لأنها تمنح روسيا وإيران نفوذًا كبيرًا داخل الأراضي السورية”.

تهكّم أمريكي وعدم يقين:

وسخر مسؤول أمريكي من الاتفاق الروسي الذي يمنع الطيران الأمريكي وحلف “الناتو” من التحليق فوق الأراضي السورية، واصفًا هذه التصريحات بأنها “هراء”، وفق صحيفة “نيويورك تايمز”، التي علّقت على تصريحات وزير خارجية الأسد، وليد المعلم، عن رفضه أيّ جهود أمميّة أو غربيّة لمراقبة الاتفاق، معتبرة ذلك “عدم اليقين حول هذا الاتفاق”، مبيّنة أنَّ “هذه التصريحات مخالفة للتعهدات الروسية، بسماحها للدول الغربية، لاسيّما أمريكا لمراقبة الاتفاق، وهو مسعى روسي للحصول على تأييد الولايات المتحدة الأمريكية”.

واشنطن بوست: اتفاق غير واقعي بغية مدِّ عمر الأسد

وفي السياق ذاته، أكّدت صحيفة “واشنطن بوست” أنَّ “تلك الخطوة التي تبنّتها روسيا بعد اطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تساهم في تخفيف التوتر ضد النظام السوري، الذي واجه تهديدات من واشنطن”.

واعتبرت “واشنطن بوست” أنَّ “روسيا تريد الاستفادة من ذلك الاتفاق بتخفيف حدة التوتر مع أمريكا لتظهر بدور صانع السلام، ومواصلة وجود قواتها البرية في سوريا كضامنة للاتفاق”، مبيّنة أنَّ “تسمية ذلك الاتفاق بالمناطق الآمنة غير واقعية، فهو لا يتضمن مشاركة أمريكا وحلف الناتو، عبر منع تحليق الطائرات، كما أنه لا يشمل فصائل المعارضة، التي لم توقّع على الاتفاق”.

وبيّنت أنَّ “الرئيس الأمريكي ترامب، اقترح في السابق إنشاء مناطق آمنة للاجئين، وليس مجرد وقف للأعمال العدائية، وهو ما تبحث عنه روسيا”.