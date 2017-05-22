جروس يرحل بعد مباراة الأهلي والأهلي الإماراتي!

المواطن ـ محمد سلام

كشفت مصادر مقربة من البيت الأهلاوي أن مباراة النادي الأهلي أمام أهلي دبي الإماراتي، والتي ستقام يوم الاثنين المقبل في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا، ستكون الأخيرة للمدرب السويسري كرستيان جروس، وأفادت، بحسب إذاعة “ufm”، أن إدارة الأهلي أنهت التعاقد مع مدرب جديد لقيادة الفريق بداية من الموسم المقبل.

وكان الأهلي قد تعادل 1- 1 خلال مباراته اليوم أمام الأهلي الإماراتي، في مواجهة ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا، والتي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وتقدم الأهلي الإماراتي في الدقيقة 23 عن طريق إيفرتون ريبيرو، وتعادل الأهلي عن طريق عبدالفتاح عسيري في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول.

وتُقام مباراة الإياب يوم الاثنين المقبل 29 مايو على ملعب راشد بالنادي الأهلي، وأصبحت فرصة الأهلي السعودي صعبة في التأهل إلى الدور المقبل؛ حيث يحتاج إلى تحقيق الفوز أو التعادل بنتيجة أكبر من 1- 1 ليضمن العبور إلى دور الثمانية.