جماهير الأهلي لـ”عمر السومة”: ننتظر عودتك

المواطن ـ محمد سلام

تفاعلت جماهير النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة نجم الفريق وهدافه، المحترف السوري عمر السومة، والتي أكد من خلالها نجاح العملية الجراحية التي أجراها اليوم الخميس، على يد الدكتور البلجيكي بيتر دوخ، حيث أكدت أنها تنتظر عودة السومة إلى الفريق الأهلاوي؛ ليواصل رحلة التألق والإبداع والتي بدأت منذ 3 سنوات.

وكان السومة قد نشر تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، قال فيها: “الحمد لله انتهيت من إجراء العملية، أموري بخير، شكراً لكل من اطمئن على صحتي وكل الشكر على مشاعركم تجاهي”.

هذا وكان عمر السومة قد عانى من شرخ في غضروف الركبة، أبعدته عن المشاركة في مباراة فريقه الآسيوية الأخيرة أمام أهلي دبي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ضمن ذهاب دور الـ6ا من بطولة دوري أبطال آسيا.