حبة أناناس داخل معرض.. قصة غريبة لن تصدقها!

حبة أناناس داخل معرض.. قصة غريبة لن تصدقها!

2017/05/10
الساعة 12:48 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
2245
0
طباعة
المواطن - وكالات

نجح طالب أسكتلندي في خداع القائمين على معرض فني احتضنته جامعته، حيث ترك نظارته في معرض في سان فرانسيسكو فظن الزوار أنها من التحف الفنية التي يعرضها المعرض.

ويدعى الطالب راينر غري، وهو يدرس تكنولوجيا المعلومات في جامعة روبرت غوردون في أسكتلندا، حيث تعمد مع صديقه جاك شراء حبة أناناس من متجر قريب من الجامعة وتركها في معرض نُظم في الجامعة.
والمفاجأة، أنه بعد أيام عاد الطالب إلى نفس المعرض ليتفاجأ بوجود حبة الأناناس، التي اشتراها بجنيه إسترليني واحد داخل إطار زجاجي، تمامًا كباقي المعروضات المتواجدة داخل المعرض!


ِشارك على الفيس بوك

اسأل حساب المواطن
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

شحرور يلغي رحلة جوية في لندن

ألغت الخطوط الجوية البريطانية، رحلة كانت مقررة من