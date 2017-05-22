حساب المواطن وتعديل أسعار الطاقة أولويات التطبيق وموعد التنفيذ

المواطن - سعد البحيري

يوشك شهر مايو على الانتهاء وسط حالة من الترقب لإعلان نتائج الأهلية والاستحقاق عبر حساب المواطن الذي من المقرر أن ينطلق قبل تعديل أسعار الطاقة.

وكان نائب وزير الاقتصاد، محمد التويجري قد توقع أن يتم البدء في تطبيق برنامج حساب المواطن في وقت قريب قبل تعديل أسعار الطاقة المقرر في نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل وفقًا للأولويات.

وكان المشرف العام على حساب المواطن ماجد العصيمي قد نفى في وقت سابق الشائعات المتداولة حول وقف البرنامج أو تأجيله، مؤكدًا أن حساب المواطن هو برنامج لحماية الأسر السعودية من ذوي الدخل المحدود والمتوسط من آثار الاصلاحات الاقتصادية المقرة في برنامج التوازن المالي.

وبالرغم من هذا النفي فإن حساب برنامج حساب المواطن على تويتر لا يزال يتلقى العديد من الاستفسارات من المواطنين حول بدء المراحل التالية.

12 مليونًا سجلوا بياناتهم

وكان المشرف العام على البرنامج، ماجد العصيمي، قد كشف في وقت سابق أنّ مجموع المسجلين في حساب المواطن تجاوز الـ12 مليون مواطن، فيما بلغ عدد الأسر المسجلة أكثر من 3.5 مليون أسرة.

وتعتبر المرحلة التالية- إقرار السياسات وآليات البرنامج- إحدى أهم المراحل التي يمر بها البرنامج، وثاني مرحلة بعد مرحلة جمع المعلومات والبيانات، من خلال عملية التسجيل في بوابة البرنامج، فضلًا عن برنامج الدعم.

وفي هذه المرحلة، سيتم وضع سياسات وآليات توزيع الدعم، بناء على المعطيات التي قدّمها المواطنون المسجّلون في البرنامج، لتكون أكثر دقة، وتوافق متطلبات المواطنين.

دعم المواطن

تكمن أهداف البرنامج الأساسية في تخفيف وطأة الآثار الاقتصادية الناتجة عن المبادرات المختلفة على ذوي الدخل المنخفض والمحدود من بعض الإصلاحات التي تم إقرارها في برنامج تحقيق التوازن المالي (كتعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه للمراحل القادمة).

ويستهدف البرنامج تطوير نظام شامل يمكن من خلاله رفع كفاءة توجيه المنافع والدعم الحكومي المقدم للمواطنين. بدلًا من الدعم المباشر لمنتجات الطاقة، سيتم إعادة توزيع الدعم لمستحقيه الفعليين من خلال صرف بدلات نقدية للأسر المؤهلة عبر حوالات مصرفية، وتشجيع وتحفيز المواطنين والأسر على الاستهلاك الرشيد لمنتجات الطاقة والمياه.

الفئات المستحقة

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد حددت 5 فئات، ممن سيشملها البرنامج، بالإضافة إلى مستفيدي الضمان الاجتماعي والذين سيشملهم البرنامج تلقائيًّا دون تسجيل من خلال قاعدة بيانات الوزارة، وهم: “الأفراد المستقلون، حاملو بطاقات التنقل، الأم السعودية التي تزوجت من أجنبي، بالإضافة إلى الأسر السعودية”.

كما صرحت وزارة العمل أن المعيار الأساسي لتطبيق البرنامج، هو دخل الأسرة حيث ستكون الأسر الأقل دخلًا الأعلى في الحصول على الدعم.