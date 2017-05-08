حضور 5 مواطنين جلسات مجلس الشورى يثير الجدل بين المغرّدين

المواطن - عبدالله النخالي - الرياض:

أثارت تغريدة من مجلس الشورى، ردود فعل متباينة لدى المغردين، بعد أن نشر الشورى صورة لحضور بعض الأشخاص إحدى جلساته العامة.

وغرد الشورى، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، بصورة يظهر فيها 5 أشخاص، مبيّنًا أنَّ “عددًا من المواطنين يحضرون جلسة الشورى”، الأمر الذي أثار حفيظة الكثيرين، الذين قابلوا التغريدة بنوع من الاستغراب والدهشة.

وأشار البعض إلى أنَّ “الفكرة جميلة، ولكن من المفترض التوسع في عدد المشاركين، بحيث يشمل جميع فئات المجتمع كنوع من الإنصاف، وألا تقتصر المشاركة على خمسة أشخاص من الشباب، والقول أنهم يمثلون الشعب ويطالبون بحقوقه واحتياجاته، ويعبرون عن مشاكله”.

وتساءل آخرون “ما الفائدة من الحضور إذا لم يكن هناك فرصة لإبداء الرأي في القرارات؟”، فيما طرح البعض أسئلة حول معايير اختيار المشاركين ومدى قدرتهم على المشاركة في مناقشات المجلس.

وعبّر عدد من المغردين عن رغبتهم في الحضور، متى ما أُتيحت لهم الفرصة، شرط أن يكون لهم أحقية النقاش وإبداء الرأي.

يُذكر أن مجلس الشورى عقَد صباح اليوم الاثنين، جلسته العادية الرابعة والثلاثون من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ.