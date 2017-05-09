حوكمة المدن الذكية وتخطيطها في مؤتمر صحفي بـ”البلدية” غدًا

المواطن - الرياض

يعقد وكيل الوزارة لتخطيط المدن الدكتور، عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ، مؤتمراً صحفياً لتسليط الضوء على فعاليات “المؤتمر السعودي الأول للمدن الذكية”، الذي يناقش رؤية المدن الذكية، التخطيط الحضري الذكي، وحوكمة المدن الذكية، وغيرها.

ويأتي المؤتمر الذي سيعقد، صباح الغد، في الدور السادس بمبنى الوزارة بالعليا، انطلاقًا من مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية الخاصة بتحول المدن السعودية إلى مدن ذكية، وهي إحدى مبادرات التحول البلدي 2020 م المنبثقة من برنامج التحول الوطني 2030م.

ويهدف المؤتمر إلى جمع الخبرات المحلية والعالمية في مجالات المدن الذكية من مدراء مدن، وباحثين، ومطورين، ومصممين، وممارسين، ومستفيدين، وجهات حكومية، وقطاع خاص لنقل وتبادل التجارب والتقنيات بما يعود بالفائدة نحو تحول المدن السعودية الى مدن ذكية.