خادم الحرمين يدعو ملك الأردن للقمة العربية الإسلامية الأميركية

المواطن - نوف العايد

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة لجلالة الملك عبدالله بن الحسين الثاني ملك الأردنية تضمنت دعوته لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي تستضيفها الرياض الشهر الجاري.

قام بتسليم الدعوة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد خلال استقبال ملك الأردن له في عمّان اليوم.

وأكد الملك عبدالله الثاني، خلال الاستقبال، اعتزازه بالعلاقات التاريخية الأخوية والمتينة التي تربط البلدين، والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، ويخدم قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

وحمّل جلالته، الدكتور عصام بن سعيد تحياته وتقديره الكبير لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وتمنياته للشعب السعودي ، بالمزيد من التقدم والازدهار.