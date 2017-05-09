خادم الحرمين يدعو ملك البحرين ورؤساء تركيا واليمن والإمارات للقمة العربية الإسلامية الأميركية

المواطن - واس

في إطار حرص المملكة على إنجاح القمة العربية الإسلامية الأميركية التي ستستضيفها الرياض، الشهر الجاري، وجّه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز الدعوة لعدد من قادة وملوك الدول العربية الإسلامية للمشاركة في القمة.

فقد وجّه خادم الحرمين، رسالة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين تضمنت دعوته لحضور قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة العربية الإسلامية الأميركية اللتين تستضيفهما المملكة، وقام بتسليم الدعوة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي خلال استقبال جلالته له في قصر الصافرية اليوم.

كما وجّه خادم الحرمين رسالة للرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية تضمنت دعوته لحضور القمة العربية الإسلامية الأميركية، قام بتسليمها وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي خلال استقبال فخامته له .

وفي سياق متصل، وجّه خادم الحرمين رسالة للرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية تضمنت دعوته لحضور القمة العربية الإسلامية الأميركية، قام بتسليمها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد سعيد آل جابر خلال استقبال فخامته له بالرياض اليوم.

من جهة أخرى، تسلم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، رسالة من خادم الحرمين الشريفين، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات تضمنت دعوته لحضور قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة العربية الإسلامية الأميركية

قام بتسليم الدعوة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

من جابنهم عبر قادة هذه الدول عن شكرهم لخادم الحرمين مؤكدين أنّ المملكة العربية السعودية بقيادته، تمثل الركيزة الأساسية في حفظ أمن واستقرار المنطقة وصمام أمانها بما بذلته وتبذله من جهود من أجل الدفاع عن المصالح العربية وحرصها على تماسك ووحدة الصف واجتماع الكلمة بين الأشقاء .