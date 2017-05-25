خاص لـ”المواطن” .. التعليم سترفع توصية للمقام السامي لإيقاف برامج التعليم الموازي والانتساب نهائيًا

المواطن ـ عبدالعزيز العلي:

كشفت مصادر خاصة في وزارة التعليم لـ”المواطن“، عن عزم الوزارة مخاطبة المقام السامي، والتوصية بإيقاف برامج التعليم الموازي، والتعليم عن بعد، والانتساب، نهائيًا في مرحلة البكالوريوس في الجامعات كافة، أما في شأن الدراسات العليا فللجامعات الحق في الحصول على رسوم من دراسة الطلاب في تلك البرامج، دون أن تتحمل الدولة أي تكاليف.

وأشارت المصادر، في تصريحات خاصة لـ”المواطن“، إلى أنَّ الوزارة أوصت أيضًا بتشكيل لجنة من وزارتي التعليم والمالية والجامعات لتحديد المستحقات المالية المترتبة سابقًا على برامج التعليم الموازي في الجامعات، ووضع آلية مناسبة لتسديد تلك المستحقات.

وبيّنت المصادر أنَّ “على الجامعات إعادة الرسوم الدراسية للبرامج سابقة الذكر، وذلك بناء على الأحكام القضائية التي صدرت بشأنها”، موضحة أنَّ “الوزارة وجهت الجامعات كافة بحصر الاستحقاقات التي صدر بها أحكام قضائية لبعض الطلاب، والمبالغ المتأخرة، ليتم عرضها على اللجنة الوزارية المشكّلة، آنفة الذكر”.