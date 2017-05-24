خبير إستراتيجي: تصريحات أمير قطر غير مفبركة وهذا ما يؤكد الواقعة

المواطن - عبدالرحمن دياب

أكد الخبير الإستراتيجي اللواء محمد القبيبان، أن لا دخان دون نار، مشددًا على أن تصريحات أمير قطر، تميم بن حمد، والتي أعلن فيها ولاءه إلى إيران وهاجم فيها العرب، غير مفبركة، كما لم يحدث اختراق لوكالة الأنباء القطرية كما زعمت.

ورأى في حواره ببرنامج “يا هلا”، المذاع على شاشة روتانا خليجية، أن الموقف المريح حتى الآن هو عدم صدور بيان رسمي من وزارة الخارجية القطرية بنفي هذا الموضوع، مشيرًا إلى أن التصريحات التي ثار حولها الجدل تتماشى مع سياسة قطر في المرحلة الماضية، سواء تم نفيها أو تأكيدها.

وتابع الخبير الإستراتيجي، أن هناك تعقيدًا في الأمر، لأن أمير قطر تحدث بهزلية عن السلطة الفلسطينية وموضوع حماس والإخوان.

وأطلق أمير قطر، أمس الثلاثاء، تصريحات غريبة، دافع فيها عن علاقاته التي وصفها بـ”القوية” مع إيران، كما دافع باستماتة عن الحركات الإرهابية التي اكتوت المنطقة من نيرانها مثل حزب الله والإخوان الإرهابيين، بل إنه تعدى الأخوة العربية واتهم بعض الدول العربية والخليجية بتشويه صورتها.