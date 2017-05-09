دياز يستقر على بقاء 3 أجانب في الهلال ورحيل هذا اللاعب!

المواطن ـ محمد سلام

كشفت مصادر قريبة الصلة من البيت الهلالي أن المدرب الأرجنتيني رامون دياز أعرب عن رغبته ببقاء الثلاثي الأجنبي، نيكولاس ميليسي وعمر خريبين وكارلوس إدواردو، مع الهلال، خلال الموسم المقبل.

وأوضحت أن دياز اتفق مع إدارة الزعيم على تسويق المدة المتبقية من عقد المهاجم البرازيلي ليو بوناتيني، لافتة إلى أن دياز سيتولى مهمة اختيار اللاعب الأجنبي الرابع، بما يناسب طريقة لعبه المفضلة.

هذا ويُنتظر أن تقوم إدارة الهلال بمخاطبة إدارة الظفرة الإماراتي لشراء عقد عمر خريبين، بعد نهاية فترة إعارته مع الهلال آخر الموسم الجاري.

وقدم عمر خريبين مستوى مميزًا مع الهلال منذ انضمامه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، واستطاع تسجيل العديد من الأهداف الحاسمة، كما ظهر نيكولاس ميليسي وكارلوس إدواردو بمستوى رائع في الموسم الحالي، وهما من أهم الأوراق الرابحة في التشكيلة الهلالية.