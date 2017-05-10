رحلات عمرة وجوائز مالية في الدورة الصيفية لحفظ القرآن بالعرضيات

المواطن - عبدالله النخالي - العرضيات

تعقد جمعية تحفيظ القرآن الكريم “آيات” بثريبان دورة صيفية مكثفة لحفظ كتاب الله من 1-20 رمضان بجامع الإيمان بشمران، من بعد صلاة التراويح إلى الساعة 12 صباحًا، وذلك في المسارات التالية:

المسار الأول: حفظ 5 أجزاء.

المسار الثاني: حفظ 10 أجزاء.

المسار الثالث: حفظ 15 جزءًا.

وسيحظى المشاركون برحلات عمرة، وجوائز مالية أسبوعية، ووسيلة نقل، إضافة إلى حفل ختامي وهدايا قيمة.

وتأتي هذه الدورة ضمن أنشطة الجمعية في شهر القرآن الكريم، وحثهم على مراجعة ما تم حفظه من كتاب الله العزيز.