زيدان: أفكار ريال مدريد لن تتغير أمام الأتليتي

المواطن ـ وكالات

رفض الفرنسي زين الدين زيدان الربط بين تحقيق الألقاب وبين التقييم النهائي لمشواره هذا الموسم مع نادي ريال مدريد، مؤكداً أن الفشل هو عدم تقديم كل ما يمكن.

ويمتلك النادي الملكي غداً الأربعاء فرصة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ يواجه جاره أتلتيكو مدريد على ملعب الأخير، بعد أن فاز عليه في سانتياغو بيرنابيو الأسبوع الماضي بثلاثية نظيفة.

وأعرب زيدان عن ثقته الكاملة بقدرة فريقه على المرور إلى المباراة النهائية، وقال: “سنحاول أن نخوض مباراة العودة بنفس الطريقة التي نتبعها حالياً، وذلك عن طريق تقديم كل ما لدينا من أجل الفوز بالمباراة، نرغب فقط في اللعب وتقديم أقصى مجهود أجل تحقيق الفوز، فكرتنا لن تتغير وطريقنا سيظل هو نفس الطريق دائماً، سنحاول أن نقدم أداء جيداً وأن نسجل كما جرت العادة دائماً”.

وأضاف زيدان في المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم الثلاثاء على هامش مباراة الغد، وقال: “الفشل هو عدم تقديم أقصى ما يمكن، ونحن نقدم هذا”.

وتجنب المدرب الفرنسي التحدث عن الجدل الدائر في الوقت الحالي عن المنافسة بين قطبي العاصمة الأسبانية مدريد، وأشار قائلاً: “أصب تركيزي في المباراة التي تنتظرنا غداً وحسب، لن أعلق على الأشياء الأخرى فهي لا تهمني وهذا ليس الوقت المناسب”.

وأشار زيدان إلى وجود صعوبات محتملة قد تواجه فريقه في مباراة الغد، رغم التفوق الكاسح في نتيجة مباراة الذهاب، وقال: “بالطبع سيسعى أتلتيكو لفعل كل شيء مستغلاً أسلحته، ولكننا سنسعى إلى أن نظل في طريقنا والقيام بنفس الأمور التي أوصلتنا إلى هنا”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :