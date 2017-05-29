سحب شهادات ثالث ثانوي يثير استياء الطلاب.. ومغردون: وزارة التعليم ما تبي فراقنا

المواطن - الرياض

تسبب تأخير طباعة شهادات الصف الثالث الثانوي في حالة من الاستياء بين الطلاب وأولياء الأمور، خاصة أنه كان من المقرر طباعتها الأسبوع الماضي، إلا أنه تم التأخير بسبب بعض الأخطاء التي تطلبت مراجعتها والتأكد من صحتها، حسبما أعلن متحدث وزارة التعليم مبارك العصيمي.

ودشّن مغردون وسم ” سحب شهادات ثالث ثانوي “، عبّروا من خلاله عن استيائهم بسبب التأخير في طباعة الشهادات وتأثير ذلك على مستقبلهم وحالتهم النفسية.

وعلقت الأميرة على سحب شهادات ثالث ثانوي بقولها: “من أبسط حقوق طلاب ثالث ثانوي اللي تو طلعت نسب التحصلي أمس وكانوا مخفقين فرصة ثانية للإعاده مو تروح عليهم سنة بدون جامعة”.

وعلقت فيون بقولها “الدفعة 1999 الدفعة المميزة إلا أنحس دفعة مرت بالمملكة العربية السعودية كل الدفعات يوم سعدهم يوم تخرجهم إلا هالدفعة”.

وقالت غــــيّد على هاشتاق سحب شهادات ثالث ثانوي “اللهم بشر طلبة الثانوية العامة بما يسرهم وينفعهم ويفرح أهلهم”.

وعلق بن مسفر الهمامي “شكل وزارة التعليم ما تبي فراقنا يا بعد عمري يا وزارتنا بس خلاص المشوار انتهى ملينا من وزارتكم التافهة”.

وغردت عبير قائلة: “قريت الخبر من دون أي ردة فعل عادي ما استبعد يقولون معليش مُمكن تعيدون السنة ما ارضيتونا هالترم”.

وعلق حمد الزبيدي معبراً عن حالة الاستياء التي انتابت الطلاب وأولياء الأمور بسبب سحب شهادات ثالث ثانوي “الله يكون في عون الطلاب وأولياء أمورهم”.

يذكر أن المتحدث الرسمي للوزارة، مبارك العصيمي، قد أكّد بأن الشهادات ستتاح الخميس الماضي، إلا أنها لم تكن متاحة في هذا التاريخ، بل تمت إتاحتها الجمعة 26 مايو 2017، بأخطاء عديدة، أرسلت بسببها وزارة التعليم رسائل لمديري التعليم طالبتهم فيها بضرورة مراجعة النتيجة بشكل دقيق قبل تسليم الشهادات، والتأكد من احتساب الدرجة، حتى تم الإعلان اليوم عن تسليم الشهادات بعد إصلاح الأخطاء.