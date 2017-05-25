سقط قناع تميم قطر

محمد الشهري

تذيب شمس الحقيقة الأقنعة كافة، وتسقطها لتكشف عن القبح المستتر خلفها، هذا ما فعلته قمم الرياض الثلاث، التي أشرقت بنورها على الكوكب الأزرق، لتعلن بزوغ فجر عالم جديد، يسمي الأشياء بمسمّياتها ويضع النقاط على الحروف.

حقيقة الكبار، حينما يضعون حدًا للمهاترات، أسقطت أقنعة الصغار، الذين لم يتمكّنوا من الصمود أمام النور المبهر، الذي شق عنه الحجب من مملكتنا الغالية، التي باتت مركز الاعتدال الكوني، وصاحبة القرار الأول، في مكافحة الإرهاب، وتجفيف مستنقعات الإرهاب، الذي تمثله إيران وأذرعها المنتشرة في المنطقة، وجماعة “الإخوان المسلمين” الإرهابية، التي لم تجد سوى قطر حاضنة لها.

نعم نحن هنا أمام حقيقة لا يمكن لأحد نكرانها، تميم بن حمد آل ثاني، يغرد خارج السرب الخليجي والعربي والإجماع الإسلامي والعالمي، ليكون وحده الحاضن والداعم لكل الدول والمنظّمات الإرهابية، وربائبها من المنظّمات والأحزاب ومنها ما يسمى بـ”حزب الله” المصنّف إرهابيًا وجماعة الإخوان وأذرعها العسكرية.

كل الدماء المعصومة التي أريقت في العراق وسوريا واليمن، لم تكن كافية لـ “صغير قطر”، أن يدرك حجم الدمار الذي تشعله طهران في اليمن عبر وكلائها الحوثيين، كل المعاناة التي عاشتها الجارة البحرين، من الإرهابيين، لم تكن لتردع تميم عن تصريحاته المراهقة، التي إن دلّت على شيء فإنما تدلُّ على انعدام الخبرة، وقصر النظر، والسعي وراء المصلحة الفردية على حساب الإجماع العربي الإسلامي الدولي.

تميم، الذي لطالما روّج للجماعات المنحرفة وحاد عن الطريق القويم عبر إعلامه، لم يتمكن من الصبر على هول ما عايشه في المملكة العربية السعودية، خلال القمة الخليجية الأميركية والقمة الإسلامية الأميركية، التي أطلقت عهدًا جديدًا للعالم أجمع.

هو نفسه تميم الذي دعم إمبراطوريته الإعلامية، لتكون منبرًا لكل شارد ومارق، بحجة حرّية الرأي والتعبير لينالوا من الدول العربية، ومن قادتها، الذين اجتمعوا على إحلال السلام وطرد الإرهابيين من بين أفراد مجتمعاتهم.

وعلى الرغم من أن الحاضنة الخليجية لطالما سعت لاحتواء الفرخ الصغير، إلا أنّه أبى إلا أن يعيش في المستنقع، ويخرج من العش الدافئ الذي وفّر له الأمن والأمان، والدعم.

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رئيس تحرير صحيفة “المواطن” الإلكترونية