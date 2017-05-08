سودانية نسيت 40 مليون في ” توك توك”

المواطن - وكالات

أعاد مراهق سوداني الحياة لموظفة في إحدى الجهات الحكومية بعد أن ردّ إليها 40 مليون جنيه، كانت قد نسيتها معه أثناء توصيله لها بواسطه “التوك توك”.

ومرت المحاسبة بمدرسة كبوشية الثانوية للبنات، شمالي الخرطوم،بموقف عصيب، بعد استلمت مرتبات معلمات وإداريات المدرسة واستقلت “عربة ركشة” (توك توك)، لكنها نسيت أن تأخذ المبلغ معها إلى المدرسة.

وكانت الصدمة هي سيدة الموقف عندما دخلت المدرسة من دون المرتبات، حيث تم إبلاغ الشرطة وأثناء وجود المحاسبة بقسم الشرطة، حضر سائق “الركشة” ليسلم المبلغ كاملاً.