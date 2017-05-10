شاهد .. لجان مدارس صدر وائلة بـ” مربة” أبها تتوشح بصور الوفاء للقيادة

المواطن - سعيد مشهور - أبها:

في بادرة تنم عن الوفاء والاعتزاز بالقادة، تزينت لجان الاختبار في مدارس متوسطة صدر وايلة وثانوية عمورية بتهامة مربة التابعة لتعليم عسير بصور قادة المملكة.

وتزينت اللجان بصور الملك عبدالعزيز رحمة الله وخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وولي عهده الأمين وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ،وولي ولي عهده الأمين، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وأمير منطقة عسير، فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، ونائب أمير عسير الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز.

وأكد قائد المدرسة، ابراهيم حقين في تصريحات خاصة لصحيفة “المواطن” أن: الوطن غالٍ وقادة هذا الوطن أعزاء على قلوبنا .. لذلك قررنا تسمية لجان الاختبارات بأسماء قادتنا.

وسأل الحقين، الله عز وجل أن: يرحم مؤسس هذا الكيان الشامخ الملك عبدالعزيز ال سعود، وأن يحفظ لنا الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وجميع قادتنا الذين نكن لهم الحب والولاء ونعاهدهم أننا وما نملك فداء للدين ثم المليك والوطن.