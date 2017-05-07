شاهد.. مطاردة أكشن في شوارع الرياض

المواطن - الرياض

هل شاهدت يومًا فيلم أكشن في شوارع المملكة؟.. الإجابة لا بالطبع، ولكن يبدو أن مشهد قبض الدوريات الأمنية على مطلوب أمني قد فاتك!

وفي مقطع فيديو عرضه برنامج “أمننا” على القناة السعودية، أصبح من المؤكد أن الأكشن قد نراه في شوارع المملكة، ولكن من جانب قوات الأمن المحترفة التي تقبض على المطلوبين أمنيًّا بشكل يمزج بين السهولة والاحترافية، حيث بين المقطع استجابة دورية أمنية تابعة لشرطة الرياض، لبلاغ عن سيارة “صني”، يستقلها شخصان، وبحثت عن السيارة، لتعثر عليها وتدخل في مطاردة معها.

وبين المقطع الذي تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، تصوير كاميرا مُثبتة في مقدمة إحدى سيارات الشرطة التي تقوم بالمطاردة، حيث أوضحت قيام الدورية الأمنية مناورة محترفة في أحد الطرق، لتحاصر المطلوب ويتم القبض عليهم.

