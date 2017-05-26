شرط غريب للحصول على إعانة ذوي الإعاقة !

المواطن - شريف النشمي - الرياض

اشترطت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عددًا من الشروط الغريبة للاستفادة من إعانات الرعاية الاجتماعية التي تقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة ما يتعلق بشرط السن، الأمر الذي أثار حفيظة العديد من المواطنين.

واشترطت الوزارة ألا يزيد عمر المتقدم للحصول على إعانات الرعاية الاجتماعية، على 45 عامًا، وألا يزيد راتبه على 4 آلاف ريال، وكذلك أن تكون الإعاقة ضمن جدول الإعاقات المعتمدة، وألا يكون ملتحق بأي دور رعاية أو مستشفيات.

وفتح شرط الوزارة الخاص بالعمر باب الأسئلة وعلامات الاستفهام على مصراعيها من قبل المستفيدين، متسائلين: هل يتم فصل المستفيدين الذين تزيد أعمارهم على 45 عامًا؟! فيما لم تجب الوزارة ولم توضح تفاصيل أكثر عن هذا الشرط الغريب.

وأوضح عدد من المتابعين لحساب الوزارة على “تويتر” أن الذين تزيد أعمارهم على 45 عامًا هم الأولى بالإعانة من غيرهم، مبدين استغرابهم من هذا الشرط.