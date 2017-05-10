ظاهرة التجمهر والتجمع الشبابي على طاولة اجتماع أمير عسير ونائبه بالمحافظين

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير:

أشارت التقارير الأمنية، إلى انخفاض القضايا الجنائية في منطقة بنسبة 8,3%، فيما تراجعت القضايا الأمنية بنسبة 3.16%، مقارنة بعام 1436هـ.

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمير عسير، أن المحافظات تعتبر الذراع الأمني والتنموي لأمير المنطقة مشيداً بجهود المحافظين في تذليل العقبات وتنمية الوطن.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظين الذي ترأسه، الأمير فيصل بن خالد، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير عسير ومحافظي المحافظات ووكلاء الإمارة ومدراء العموم والقيادات الأمنية مجلس المحافظين، صباح اليوم بقاعة الاجتماعات بديوان الإمارة.

ورفع أمير عسير شكره وتقديره لمقام لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع ـ حفظهم الله ـ باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة بمناسبة صدور عدد من الأوامر الملكية الكريمة التي تضمنت تعيين عدد من أصحاب السمو الملكي أمراء ونواب أمراء المناطق وعدد من الوزراء ورؤساء الهيئات، وصرف راتب شهرين للجنود المشاركين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل، وإعادة البدلات والمزايا المالية للموظفين السعوديين من مدنيين وعسكريين.

وأشاد المجتمعون بحرص شرطة المنطقة على دعم كافة المرافق الأمنية التابعة لها بشكل مرحلي وكذلك التوسع في إحداث مرافق أمنية جديدة في كافة أرجاء المنطقة حيث تم إدراج 29 مرفقًا أمنيًا جديدًا، كما تم التأكيد على منع استخدام الأسلحة وإطلاق النار في المناسبات .

كما ناقش المجلس ظاهرة التجمهر والتجمع الشبابي في أماكن محددة بأعداد كبيرة إلى ساعات متأخرة من الليل وما يقوم به البعض من الظواهر السلبية وأهمية مناقشة وإيجاد الحلول والتدابير التي تضمن استغلال أوقات فئة الشباب بما يعود عليهم بالنفع لدينهم ووطنهم.

وناقش الاجتماع كذلك أهمية التركيز على بناء فهم مشترك وشامل لرؤية 2030، فيما حثّ سمو أمير المنطقة، المحافظين على ابتكار مبادرات إبداعية وآليات عمل فعالة تمكن الجميع من المساهمة في تحقيق الأهداف التنموية المرسومة.

كما تمت الدعوة إلى توعية أهالي المحافظات والمراكز التابعة لها، بضرورة الحفاظ على البيئة بمكوناتها الشاملة الزراعية والحيوانية والطبيعية، وفيما يخص جوانب التطوير والتدريب بإمارة المنطقة تم عرض إحصائية الموظفين المتدربين لعامي 1438/1437 والتي بلغت (2218) موظفًا لدعم مشروع الملك عبدا لله لتطوير إمارات المناطق (ريادة).

وشدّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدا لعزيز أمير منطقة عسير، على أهمية دور المحافظين الإشرافي في متابعة الأعمال وأداء العاملين فيها، وكذلك الإشراف على المراكز المرتبطة بهم، والتأكد من حسن سير العمل بها، إضافة إلى متابعة أداء الأجهزة الحكومية التابعة للمحافظة بما يخدم المواطنين وتحقيق احتياجاتهم، داعياً الله التوفيق للجميع.