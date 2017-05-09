عاجل .. الإنذار المبكر: أمطار رعدية وغبار يعيق الرؤية على هذه المناطق ليلًا

المواطن - الرياض

توقع النظام الآلي للإنذار المبكر، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أنحاء متفرقة من المملكة حتى ساعات الليل.

وتوقع الإنذار المبكر استمرار هذه الحالة على منطقة مكة المكرمة، خاصة الطائف والأجزاء المجاورة لها، حتى التاسعة مساء.

من جهة أخرى نبّه الإنذار المبكر من ​استمرار تدني مستوى الرؤية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة قد تصل الى أقل من 1 كم على منطقة حائل حتى منتصف الليل.

وكانت الأرصاد قد توقعت في وقت سابق اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وتوقعت الأرصاد أيضاً تكوّن السحب الرعدية الممطرة مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية.