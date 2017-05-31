عاجل .. الرمال تغلق طريق الملك فهد المؤدي إلى مطار الدمام

المواطن - الدمام:

تسببت العواصف الرملية التي تعرضت لها المنطقة الشرقية اليوم في إغلاق الطريق الرئيس المؤدي إلى مطار الملك فهد في الدمام.

وأعلن مرور الشرقية إغلاق الطريق في الاتجاهين داعيًا سالكي الطريق إلى البحث عن طرق بديلة بشكل مؤقت.

وطالب مرور الشرقية سائقي المركبات بتوخي الحذر واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة قبل وأثناء القيادة على الطرق السريعة وداخل المدن؛ نظرًا لما تشهده المنطقة من تقلبات مناخية واستمرار نشاط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار؛ مما يؤدي إلى تدني الرؤية وزحف الرمال على الطرقات.

وكان النظام الآلي للإنذار المبكر قد أعلن قبل قليل ​​استمرار النشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من ( 1 ) كم في عدة مدن في المنطقة بينها الدمام – الظهران – الجبيل – الخفجي – النعيرية والأجزاء المجاورة.