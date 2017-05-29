المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني: المؤامرة الهزيلة ضد وطننا مصيرها كغيرها

المواطن- الرياض

أكد المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني، أن ليس كل مايعلم يقال، موضحًا أن المؤامرة الهزيلة ضد وطننا وقادتنا ووحدتنا مصيرها كمصير غيرها.

وتابع في تغريده له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :يذهبون ويتغيرون ويسقطون ودولتنا جبل شامخ لا يتزحزح”.

وأردف: “مانشر في ميدل ايست آي المعروف ملكيته ومموليه من إساءة لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله هو تصرف لا مسؤول من داعمي الموقع.. إعلام الظل مكشوف.”.

وتابع القطحاني: “الإساءات المتكررة والتحريض المستمر ضد السعودية وقادتها وشعبها وعقيدتها يدل أن سوء النية لم يتغير. لا نتعامل بوجهين فنحن أقوى وأطهر من ذلك”.

وفي وقت سابق، نشرت ميدل ايست آي، كاريكاتير مسيء إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أثناء افتتاحه مركز اعتدال لمواجهة التطرف.