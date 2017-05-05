بالصور.. تفاصيل التعديلات الجديدة على حاسبة الدعم من الصندوق العقاري

المواطن - شريف النشمي - الرياض:

أحدث صندوق التنمية العقارية تعديلات كبيرة على حاسبة التمويل المدعوم بعد رفع مقدار راتب المتقدم الى 14 الف ريال ليستفيد من الدعم بشكل كامل .

وأظهرت الحاسبة الجديدة تساوي من مرتبة 5500 دون التزامات مالية وحتى من مرتبة 14 الف ريال لمن تمويله 500 الف ريال لمدة 20 سنة ليكون إجمالي المبلغ 845 الف ريال يتحمل الصندوق 345 الف ريال ويحصل المتقدم على كامل التمويل 500 الف ريال ، بقسط اجمالي 3520 ريال يتحمل العميل قسط 2037 ريال و البنك 1437 ريال ، بينما من مرتبه أكثر من 14 الف ريال اشترطت حاسبة الدعم ادخال عدد الأسرة .

وتعذرت حاسبة الدعم إتمام عملية الحساب لمن مرتبة أقل من 5500 ريال معللة ذلك أن نسبة القسط الشهري ستكون أكثر من المسموح به ( 65 ‎%‎ ) .

ونوهت حاسبة الدعم أن قيمة التمويل النهائية تعتمد على معايير إضافية كالالتزامات المالية الأخرى على المستفيد. وسيتم تحديد قيمة التمويل عند تقديم الطلب إلى إحدى الجهات التمويلية.

ويمكن الدخول على رابط الحاسبة من هنا