عاجل بالفيديو .. سرقة مركبة بالإكراه في حائل والشرطة: جاري البحث عن الجناة

المواطن - شريف النشمي - حائل:

تحايل أحد الأشخاص على صاحب مركبة بعدما إدعى أنها صدمت مركبته من الخلف ليقوم بسرقة السيارة بالإكراه بمعاونة آخر.

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري، أنه إشارة إلى ماتم تداوله في بعض وسائل التواصل الإجتماعي عن تعرض أحد المركبات للسرقة بالقوة من أمام أحد المنازل، فقد تبلغت الجهات الأمنية بمنطقة حائل صباح يوم الإثنين الماضي، بتعرض إحدى المركبات للسرقة من قبل شخصين أثناء وقوفها أمام أحد المنازل.

وأضاف أنه تم بفضل الله ضبط المركبة من قِبل دوريات الأمن بالمنطقة بعد أقل من ساعة، ولاتزال الإجراءات قائمة لضبط الجناة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يظهر قيام شابين باستيقاف شابين ومغافلتهما والهروب بسيارتهما ورمي أحدهما بعد تعلقه بسيارته على بعد عدة أمتار.