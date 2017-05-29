بدء التسجيل في معهد الدراسات الفنية لخريجي هذه الكليات

المواطن - الظهران

أعلنت القوات الجوية الملكية السعودية فتح باب القبول والتسجيل لخريجي كليات التقنية وكليتي الجبيل وينبع الصناعية في تخصص (الكهرباء والميكانيكا والإلكترونيات) وذلك للدراسة في معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران.

وأوضحت القوات الجوية أنه يمكن التسجيل وتعبئة طلب الالتحاق على موقع القوات الجوية على الرابط التالي من هنا، اعتباراً من الأول من رمضان الجاري.

وأشارت القوات الجوية إلى أنه سوف يتمتع الطالب بعدة مزايا:

دورة مكثفة في اللغة الإنجليزية والتدريب على أحد التخصصات الفنية لمنظومات القوات الجوية وفرصة الابتعاث إلى خارج المملكة لإكمال الدراسة والتعيين على رتبة وكيل رقيب فني عند اكتمال المتطلبات التدريبية وتوفير السكن عند التخرج كما توفر الرعاية الصحية المجانية للمتخرج وعائلته.

وبينت القوات الجوية أن هذا يأتي من منطلق رؤية المملكة 2030 ومستهدفات التحول الوطني 2020 حيث تسعى القوات الجوية الملكية السعودية لاستقطاب الكوادر البشرية من أبناء الوطن وتدريبها وتأهيلها حتى يتوفر فنيون جاهزون للعمل على التخصصات الفنية لمنظومات القوات الجوية.

ولفتت القوات الجوية إلى أن الطالب يحصل بعد التخرج على رتبة وكيل رقيب فني ويعين في إحدى القواعد الجوية المنتشرة في أنحاء المملكة، ليعمل مع زملاء فنيين سبقوه بالتخرج على إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية والأقسام الفنية المساندة الأخرى في القواعد الجوية.