بعد تغيّر أرقام الإنتظار .. توقف نظام نور للصيانة !

المواطن – شريف النشمي – الرياض

توقف قبل قليل نظام نور أمام المعلمين والمعلمات بعد ساعة ونصف من اعلان حركة النقل الخارجي .

وأكد العديد من المعلمين والمعلمات عدم تمكنهم من الدخول على النظام للاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي.

وأظهر الموقع رسالة : أنه سيكون هناك توقف في خدمات نطام نور وذلك من أجل أعمال التحديث والصيانة .. شاكرين لكم

وكان عدد كبير من المعلمين والمعلمين أكدوا وجود خلل في نقاط المفاضلة وطالبوا المسؤولين في وزارة التعليم سرعة معالجة الخلل .

من جانبه أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي أنه يجري الآن المراجعة والتأكد من ملاحظات الجميع حول تغيرأرقام الانتظار وسنوضح لكم ذلك إن شاء الله .