إعلان حركة #النقل_الخارجي .. هنا رابط الاستعلام لأول مرة

إعلان حركة #النقل_الخارجي .. هنا رابط الاستعلام لأول مرة

2017/05/18
الساعة 12:54 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن – شريف النشمي – الرياض

يترقب آلاف المعلمين والمعلمات إعلان نتائج حركة النقل الخارجي بعد قليل وسط تفائل كبير بأن تساهم هذه الحركة أو تخفف من معاناتهم مع الغربة ويطمح الكثر من المتقدمين و المتقدمات بأن تكون حركة النقل لهذا العام تلبي رغباتهم وتلم شملهم وأن تكون أفضل أو قريبة من حركة النقل في العام الماضي .

وينتظر المتقدمون والمتقدمات على حركة النقل الخارجي إعلان النتائج بعد قليل عبر المؤتمر الصحفي الذي يعقده وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بحضور عدد من القيادات التربوية ووسائل الاعلام .

ولأول مرة سيتم نشر نتائج حركة النقل الخارجي عبر نطام نور حيث تم ادخال الرغبات في وقت سابق عبر النظام نفسه بعد ان كانت تعلن عبر بوابة التكامل الاكترونية .

ويمكن الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي عبر الدخول على نظام نور على الانترنت وادخال اسم المستخدم وكلمة السر
عبر الرابط أدناه

هنا الاستعلام عن حركة النقل الخارجي


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