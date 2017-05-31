شقيق قتيل مدارس المملكة لـ”المواطن” : ليس له أي عداوات

المواطن _ وليد الفهمي _ الرياض

كشف مشعل العتيبي شقيق المهندس عبدالعزيز العتيبي، المتوفى في حادث القتل الذي وقع في مدارس المملكة اليوم تفاصيل مثيرة حول الحادث وطريقة تلقيهم خبر الوفاة.

وقال العتيبي في تصريح خاص لـ “المواطن” ً إنه قبيل صلاة الظهر وردنا اتصال، لإبلاغنا بالحادثة التي وقعت قرابة الساعة العاشرة صباحاً في مدارس المملكة.

وأكمل بنبرة يملأها الحزن والأسى: شقيقي يبلغ من العمر 36 عاماً وكان مبتعثًا وقدم للمملكة قبل 3 أعوام بعد أن منح درجة الماجستير والتحق بالعمل في الشركة التي تشغل مدارس المملكة مديرًا للعمليات.

وأردف بالقول: لم يكن بين شقيقي وبين القاتل أي علاقة كون شقيقي تم توظيفه بعد أن فصل القاتل بسنة.

وأبان العتيبي أن المتوفى رحمه الله متزوج وله من الأبناء 4 بنات أكبرهن تبلغ من العمر 9 سنوات وأصغرهن 6 أشهر، مبيناً أنه وقت إطلاق النار عليه كانت اثنتان من بناته بداخل المدرسة.

ولفت إلى أن شقيقه – رحمه الله – لم يكن له أي عداوات وكان ذا خلق حسن بشهادة الجميع.

هذا وكانت شركة المملكة القابضة قد كشفت تفاصيل حادثة القتل التي حدثت اليوم في مدارس المملكة.

وقالت في بيان لها على لسان المهندس طلال الميمان الرئيس التنفيذي لشركة المملكة القابضة ورئيس مجلس إدارة مدارس المملكة: يؤسفنا ما حدث في مبنى إدارة المدرسة هذا اليوم، حيث قام موظف سابق مفصول منذ أربعة أعوام بسبب عدم اتزان شخصيته من جنسية عربية، حيث قام بإطلاق النار على ثلاثة أشخاص مما تسبب في مقتل اثنين وإصابة ثالث، مؤكدة أنها قامت بإبلاغ الجهات الأمنية على الفور.