عودة نظام نور للعمل لإعلان نتائج الطلاب دون حركة النقل الخارجي.. هنا الرابط

المواطن - شريف النشمي - الرياض

عاد نظام نور للعمل، بعد توقف دام حوالي 6 ساعات من التوقف دون إظهار نتائج حركة النقل الخارجي.

وأعلن النظام- قبل قليل- عبر الصفحة الرئيسية: نظرًا لخلل طارئ في الاستعلام تم إيقاف عرض نتائج حركة النقل الخارجي مؤقتًا، وسيتم إتاحة الاستعلام قريبًا.

وكان نظام نور توقف ظهر اليوم بعد إعلان حركة النقل الخارجي، وتذمر عدد كبير من المتقدمين على حركة النقل الخارجي بسبب خلل في نقاط الانتظار.

وقالت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”: “‏تنويه.. نظرًا لخلل تقني طارئ في الاستعلام تم إيقاف عرض نتائج حركة النقل الخارجي مؤقتًا، وسيتم فتح النظام قريبًا”.

ويمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات عبر الرابط التالي: رابط الدخول على نظام نور