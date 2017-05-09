عاجل .. فتح باب التقديم على الإيفاد الداخلي وهذه شروط الابتعاث

المواطن - واس

فتحت وزارة التعليم فتح باب التقدم للإيفاد الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية (معلمين- معلمات) للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1439/1438ھ للدراسة في الجامعات السعودية لدرجتي الماجستير والدكتوراه.

وحدّدت الوزارة عدداً من الشروط والضوابط لإيفاد شاغلي الوظائف التعليمية للدراسة في الجامعات السعودية.

وأكدت الوزارة على الراغبين من المعلمين ممن تنطبق عليهم شروط التسجيل، وفق التعليمات المعلنة على موقع إدارة التدريب والابتعاث في موعد أقصاه يوم الخميس 13 رمضان المقبل, أنه لن يتم النظر في الطلبات الناقصة أو المتأخرة عن هذا التاريخ.

كما شددت الوزارة على إيقاف العمل ببرنامج الترشح الإلكتروني (حريص) مع ضرورة إضافة الخطة الدراسية المنهجية للقسم كاملة ضمن أوراق ومتطلبات الترشح.

وأهابت إدارة التدريب والابتعاث بالإدارات التعليمية براغبي الإيفاد برفع طلباتهم، دفعة واحدة وفق أعداد المقاعد المخصصة للماجستير لكل تخصص وإرفاق بيان لتسديدها.

من جهة أخرى اعتمدت الوزارة خطة وشروط وضوابط ونماذج الابتعاث للدراسة في الخارج للعام الدراسي 1437-1438ھ، للاطلاع والعمل بموجبه ورفع الترشيحات إلكترونياً لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للإدارة العامة للتدريب والابتعاث (بنين، بنات) بجهاز الوزارة، في موعد أقصاه 25-11-1438 ھـ .

بدوره أوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب والابتعاث الدكتور محمد بن عبدالعزيز السديري أن برنامجي الإيفاد والابتعاث يعدان من البرامج المهمة لشاغلي الوظائف التعليمية الراغبين في إكمال الدراسة والحصول على مؤهل أعلى، متوقعاً أن يكون له أثر إيجابي بإذن الله على الميدان التعليمي بوجود كوادر تعليمية مؤهلة تساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 .